أول زيارة مصرية رسمية بعد تجميد مجلس النواب التونسي

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه، أمس الثلاثاء، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

شكري، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نقل خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس المصري، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها لنظيره التونسي في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجددّ شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

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