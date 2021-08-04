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«البشتي»: من يقودون المشهد السياسي الآن إما جهلة أو انتهازيون

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أن من يقودون المشهد السياسي الآن إما جهلة أو انتهازيون.
وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كيف يمكن أن نتوقع شيئا ذا قيمة، ويعكس حسا ورؤية وطنية حقيقية تساعد على خروجنا من الأزمة ممن يقودون المشهد السياسي الآن؟!!!”.
وأضاف المحلل السياسي “فاقد الشيء لا يعطيه ، فهؤلاء هم إما انتهازيون أو جهلة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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