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المنقوش تناقش مع السفير الألماني أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

4 أغسطس، 2021 9:21 ص

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • أين أخصائية المظهر والطله العصرية أمنه أبو مطير والمدعو جمال زريبه لأستشيرهم في إطلالة بنت بنغازي السيده نجلاء وتحيه أجلال وإكبار وتقدير لوالدها فعلا يامنقوش أنجبت وربيت ودفعت للوطن بخيرة بناته لكن حبيت أستشير الصائدين في المياه العكره في لباس وأناقة وزيرتنا المبجله فالفاشلين من أمثال زريبه وامطير يحاولون التشويش الناجحين من أمثال وزيرتنا الماجده نجلاء فأصحاب النقد من آجل النقد أو من باب حتي القرصه في الخصيم تشفي فهؤلاء العاهات حتي لو مر إلي جوارهم غزال لقالوا مش حلو لأن كرعيه ارقيقات هل عجب نقاد إطلالة الوزيرة مظهرها هذه المره أتمنى ذلك

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