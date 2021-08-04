«شمام»: هل زيادة الميزانية «فخ» من «الدبيبة» لمجلس النواب

تساءل محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق إذا ما كانت مسألة زيادة الميزانية، مجرد “فخ” من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لمجلس النواب؟.

وقال «شمام»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل زيادة الميزانية «فخ» من الدبيبة لمجلس النواب؛ يرفض المجلس الميزانية فيصرف واحد من اطناشر بالاتفاق مع الكبير وبدون مراقبة من «الهرواكة»”. على حد قوله.

وختم منشوره قائلًا: “شد حبل بين المرموقين ويا نوريتي على رقادي الأرياح”، بحسب تعبيره

تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد صرح أمس الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، أول أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.