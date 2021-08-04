نصيّة: الميزانية الجديدة المقترحة أكبر عملية تضليل مالي تشهدها ليبيا

اعتبر عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، أن طلب الحكومة استعادة مشروع الميزانية وإعادته مرة أخرى بقيمة أكبر من السابقة هو بمثابة أكبر عملية تضليل مالي تشهده ليبيا.

وقال نصية في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ”طلب الحكومة استعادة مشروع الميزانية بعد هذه الفترة من الإصرار والتمسك بعدم تعديل الملاحظات الفنية، واعادتها اليوم بقيمة أكبر من السابقة وبأخطاء مالية متعمدة، الغرض منه فقط الاستمرار في الإنفاق 1/12 وزيادته بقيمة الميزانية المقترحة الجديدة، في أكبر عملية تضليل مالي تشهده البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد صرح أمس الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، أول أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.