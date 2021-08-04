«لنقي»: يجب عمل تقييم شامل مستقل للنظر في مدى فاعلية البعثة الأممية

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف الزهراء، بعمل تقييم شامل مستقل ينظر في عدة مسائل متعلقة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للنظر في مدى فاعلية هيكليتها الحالية.

وقالت لنقي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيد زيننجا المنسق العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في كلمته الافتتاحية اليوم قال «لقد بدأتم بمقترح واحد من اللجنة القانونية في مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب»، وانتهينا اليوم بأربع مقترحات من لجنة التوافقات”.

وأضافت “الشكر لكم سيد زينننجا وسيد كوبيتش على انعدام القيادة الراشدة وسياسة الترضية التي أسهمت في دعم المعرقلين”.

وتابعت “في 15 سبتمبر المقبل سينظر مجلس الأمن في تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الجدير بالذكر أن في سبتمبر الماضي لعام 2020 قرر مجلس الأمن إعادة هيكلة البعثة ببعض التغييرات الطفيفة لمهام وصلاحية البعثة باضافة مراقبة وقف إطلاق النار. كما تم إنشاء منصبين قياديين المبعوث الخاص والمنسق العام”.

واستطردت “نحن مدعوون ونحن على أعقاب تجديد صلاحية البعثة في التفكير أولا في مدى فعالية الاصلاح الذي تم إجراءه العام الماضي. ثانيا، في التفكير بشكل عام إلى أي مدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي جزء من المشكلة اليوم في ليبيا”.

واستكملت “من ثم أدعو قبل تجديد صلاحية البعثة في سبتمبر القادم، إلى تقييم شامل مستقل ينظر في عدة مسائل متعلقة ببعثة الأمم UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للنظر في مدى فاعلية هيكليتها الحالية ومدى قدرتها على انفاذ اختصاصها ومدى نزاهتها أيضا للقيام بالوساطة المحايدة حسب توجيهات وارشادات الأمين العام للأمم المتحدة”.