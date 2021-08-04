19 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الرجبان

سُجلت 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية الرجبان، أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لنحو 67 عينة، حيث تبين سلبية 48 عينة وإيجابية 19 عينة، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن بلدية الرجبان.

– عميدا جادو والرجبان يبحثان آليات مواجهة سرعة انتشار فيروس كورونا

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 258 ألفا و467 حالة بينها 60 ألفا و641 نشطة، و194 ألفا و217 شفاء، و3609 وفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 693 ألفا و676 شخصا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا