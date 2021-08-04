«الطبلقي»: أُفضِّل أن يكون رأس هرم الدولة من أبوين ليبيين

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إنها تفضل أن “من يكون في رأس هرم الدولة، من أبوين ليبيين”، مبينةً أنه “لم يتم التوافق على هذا الشرط من النواب، وكانت الآراء عديدة”.

وأضافت «الطبلقي»، في تصريحات تلفزيونية، أن “آراء أعضاء مجلس النواب تباينت خلال جلسة الإثنين الماضي، فيما يتعلق ببند الجنسية، وبند آخر يتعلق بالأحكام القضائية”.

وكشفت عن طرح “اقتراح يفيد بتقسيم مجلس النواب لثلاث مجموعات، ليتم النقاش في طرابلس وبنغازي وسبها، وكل مجموعة نواب موجودة في هذه المناطق تتناقش مع بعضها وتتوافق على التعديلات، وبعدها يتم التوافق في جلسة كاملة”، بحسب قولها.

وأردفت أن “عضو مجلس النواب عبد السلام نصية هو من اقترح أن يتم تقسيم مجلس النواب لثلاث مجموعات، وبعدها تعقد جلسة يوم الإثنين القادم للتوافق والتصويت؛ لأن القانون سيأخذ وقتًا طويلًا”.

وتابعت «الطبلقي»، أن “النقاش فيما يتعلق ببند الجنسية شهد تباينًا في آراء العديد من النواب”، لافتة إلى أن “البعض قال إن الزوجة لا علاقة لها بموضوع الترشح، وآخر رأى أن زوجة المترشح يجب أن تكون ليبية، وأبواه ليبيين، وهناك أفكار عديدة فيما يخص هذا البند، ما أثار النقاش في القاعة”.

وختمت موضحة أن “بنود القانون عديدة جدًا، ومناقشة المادة الأولى تطلب جلسة كاملة”.