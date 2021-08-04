«القويري»: يجب الاستعانة بالصين للتخلص من أزمة الكهرباء

طالب عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، بضرورة الاستعانة بالصين لحل أزمة الكهرباء في ليبيا، مشيرا إلى أنه إن لم يتم ذلك فإن الألمان سيمنس والأمريكان إليكتريك لن يدخرو جهدا في تمرير مخططاتهم الاستعمارية.

وقال القويري في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سؤال. ما الذي يمنع شركة الكهرباء الاستيراد الفوري (والتصنيع محليا لاحقا) لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية وتركيبها فورا للمواطنين وبالتقسيط خاصة لأهلنا في الجنوب الليبي وتدعم الحكومة الاتجاه نحو الاستغناء تماما عن دعم قيمة الاستهلاك وتحويله لدعم شراء معدات الطاقة الشمسية؟؟!!”.

وأضاف “إنتاج الكهرباء الرخيصة (نووية أو متجددة) ينتج عنه إنتاج صناعي مستمر ورخيص وينافس في الأسواق العالمية وهذا لن تسمح به الشركات الكبرى والدول الاستعمارية، ولذا يخلقون أزمة الكهرباء في كل بلد دخلوا إليه. لبنان العراق الصومال إفغانستان ليبيا. أول ما يتم استهدافه هو الطاقة شريان الحياة”.

وتابع “إن لم تتجه شركة الكهرباء للاستغناء نهائيا عن الشركات الغربية في حل مشكلة الكهرباء والاتجاه إلى الصين ودول أخرى فإن الألمان سيمنس والأمريكان إليكتريك لن يدخروا جهدا في تمرير مخططاتهم الاستعمارية باستعمال التكنولوجيا التي يملكونها على شركة الكهرباء. نفس سيناريو العراق”.