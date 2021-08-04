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“أبو فايد”: الفائز في انتخابات مجلس الدولة ” صلاح ميتو” وليس ” المشري” وأطالب بالتحقيق

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو اللجنة الدستورية إدريس أبو فايد، أن نتيجة انتخابات المجلس الاستشاري “باطلة”، مؤكدًا أنه مقتنع أن الفائز في تلك الانتخابات هو صلاح ميتو، وليس خالد المشري.

وقال «أبو فايد» عضو مجلس الدولة الاستشاري، في تدوينة على “فيسبوك”، أنه “انتصاراً لقيمة الديمقراطية التي ضحى من أجلها آلاف الشهداء من أبنائنا وإخواننا بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة .. وآلاف الجرحى والمبتورين”.

وتابع، “وإخلاصاً منا لمبادئنا وقيمنا هذه التي ضحينا من أجلها مهنياً وإقتصادياً وإجتماعياً وجسدياً وأفنينا في سبيلها عقوداً من أعمارنا،  فلا يمكن لنا على الاطلاق الصمت والسكوت على البطلان الانتخابي بأي حال من الأحوال لنا أو علينا لأن ذلك بكل بساطة خيانة نربأ بأنفسنا عنها،  وما الأرق الذي نعاني منه بسببها حتى هذه الساعة المتأخرة نسبياً من الليل إلا علامة من علامات ذلك”.

وأضاف «أبو فايد» “لذلك أعلن على قناعتي بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الفائز بانتخابات الأمس 3 أغسطس 2021 هو السيد صلاح ميتو والخاسر في المنافسة بالمقابل هو السيد خالد المشري”.

وأردف؛ “أقول وبالدليل القطعي أن الغالبية الساحقة من التصويت عن بعد من خلال التوكيلات هي أصوات باطلة وهي والعدم سواء بنص مواد القانون الداخلي للمجلس والتي من المرجح بقوة أنها صبت في مصلحة السيد خالد المشري”.

وختم موضحًا؛ “ذلك أطالب بصفتي عضوا بالمجلس الأعلى للدولة ومعني مباشرة بالأمر كما هو أي مواطن ليبي وإن بدرجة أقل ربما بالتحقيق الفوري في الأمر ووضع الأمور في نصابها؛ انتصاراً لحق مهدر وحقيقة ضائعة وقيمة بدل من أجلها الليبيون الغالي والنفيس”.

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أبو فايد المشري انتخابات مجلس الدولة صلاح ميتو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا الحال الي صاير .. والي يبي يصير ـ انتخاباتات وفوز وخسارة وعراك وطعون ـونزوير وولاء لاحزاب ـ وفوضى وبرلمان وأحزاب ـ وقبائل ـ وحصانة وتدخلات من الخارج وميزانية فضائية ب 111ملبارر ـ ولصقة كولا وجذور عالكراسي ـ وفوضى .. ما ليها حد ولا صوب ..!!! لين ليبا أنهردت ..!
    اسمعوا الكلام ـ واتجهوا للرقابة والمحاسبة والأصلاح الأدأاري ـواجهوا الوافع برجولة ـ وأمنو عالبلاد من المحتالين والنصابين والمجرمين ـ العيب مش في الخطأ لكن العيب فاللأستمرار فيه …!! تعلموا عالأقل من أخطاءكم .. وأرضوا على انفسكم وأعمالكم ومهامكم أتجاه ليبيا وشعبها اللمظلوم .. راعوا أماناتكم ـ الدنيا بالأعمال وهذي أمانة مش فخر ومفخرة ة بين الناس ..!!

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  • ليكم 9 سنوات مكرشين ماتبوش تسيبوا وتصرفوا في الاموال من غير وجه حق وتتكلم علي ديمقراطية. ديمقراطية شني ياسلطوين وانتهازيون. قالك مجلس دولة

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