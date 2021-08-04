البيوضي: لا يمكن القبول بشرط التزكية للترشح إلى الرئاسة

أخبار ليبيا 24

رفض الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، شرط مجلس النواب بتوافر 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب على المترشحين لمنصب رئيس الدولة.

البيوضي قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” لا وصاية على الأمة الليبية، ولا يمكن قبول شرط 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب على المترشحين لمنصب رئيس الدولة في 24 ديسمبر المقبل”.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب، بإن المجلس علق جلسته أمس الثلاثاء، بعد إحالته مشروع الميزانية المعدلة إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الملاحظات.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة.

وواصل المجلس، نقاش ومداولة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ولا يزال مستمر في مناقشة مشروع القانون، أيضا في نهاية الجلسة ورد مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة بعد أن طلبت التأجيل يوم أمس.

وبحسب البيان، فإنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية المعدل على أعضاء مجلس النواب وإحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الملاحظات ودراسته، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشروع القانون أكثر من 111 مليار دينار ليبي، وسوف يتم دراسة هذا المشروع وإبداء الملاحظات عليه وإحالته لمجلس النواب وبذلك علقت الجلسة.