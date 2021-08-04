مركز العزل بوادي عتبة يتسلم مصنع أكسجين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، تسليم مصنع أكسجين إلى مركز العزل ببلدية وادي عتبة، في إطار الجهود لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت المؤسسة في بيان، إن ذلك يأتي برعاية من الشريك الأجنبي شركة «توتال» الفرنسية، لافتة إلى تزويد مصع الأكسجين بمنظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتشغيله حال انقطاع التيار الكهربائي.

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وأوضح البيان استهداف مؤسسة النفط توزيع أربعة مصانع أكسجين إضافية وعدد من أسطوانات الأكسجين سعة 40 لتر على عدد من البلديات.

وحضر مراسم التسليم منسق البرامج التنموية بادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة إبراهيم خليفة، ونائب مدير عام شركة «توتال» ليبيا بشير بزيزي، ورنا بادي من إدارة التنمية المستدامة بشركة «توتال»، ومندوب عن بلدية وادي عتبة إسماعيل حبيب، بحضور ممثلي الشركة الموردة للمصانع.

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