الدبيبة: لا بد من استمرار التعاون بين مؤسستي النفط والاستثمار

ليبيا- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود، ورئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، أكد حضور الاجتماع الذي تم عقده في ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية السيد محمد عبد الله.

ووفقًا للبيان، فقد أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة العمل بجدية ومهنية من أجل تطوير أداء هذه المؤسسات الرئيسية، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسستين في عدد من المشاريع المشتركة الذي من خلاله تستطيع مؤسسة النفط تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستكشافية.

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