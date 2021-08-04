“حماية الحياة البرية” تحذر من حرائق في الجبل الأخضر

وجّهت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية نداءً إلى السلامة الوطنية والدفاع المدني بمنطقة الجبل الأخضر، وإلى كل من يهمه الأمر؛ تناشد فيه ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من احتمال نشوب الحرائق بشكل طبيعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الجمعية في بيانها: حفاظًا على أرواح البشر وممتلكاتهم وحفاظًا على الغطاء النباتي الأخضر سترة الجبل الأخضر؛ بسبب موجة الحر المسيطرة على البلاد وخاصة منطقة الجبل الأخضر والتي طالت مدتها وتجاوزت درجات الحرارة فيها الدرجات المتوسطات المعهودة؛ فمن المحتمل نشوب الحرائق بشكل طبيعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووجود الوقود اللازم “تراكم بقايا النبات الميتة على سطح أرض الغابة” أو بشكل غير مقصود مثل إشعال النار خلال التنزه وتركها أو عدم السيطرة عليها أو بشكل مقصود لغاية ما.

وأضاف البيان: بحسب نماذج التوقع الخاصة بالطقس من المرجح أن تستمر موجة الحر حتى 13 أغسطس، مما يستلزم توخي الحيطة والحذر، مع الأخذ في الاعتبار حوادث حرائق الغابات خلال السنوات الماضية والتي نشبت في مثل هذه الظروف من الطقس.

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