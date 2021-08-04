العاملون بـ«عزل سبها» يستغثون بسبب نقص الأكسجين

طالب العاملون بمركز سبها الطبي المسؤولون في الدولة بضرورة «التدخل العاجل» وتوفير أسطوانات الأكسجين في ظل «النقص الحاد»، الذي يعانيه المركز، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن أي مضاعفات يتعرض لها المرضى جراء ذلك.

وفي مقطع فيديو بثته، اليوم الأربعاء، صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، قالت مشرفة العزل بمركز سبها الطبي إن «الوضع سئ جدا، ومأساويا»، مطالبة الجهات العامة بـ«التدخل».

وتتواجد 11 حالة بمركز الفلترة بمركز سبها الطبي، فيما توجد خمس حالات بمركز العزل على السيباب، إضافة إلى سبع حالات على الأكسجين، بإجمالي 23 حالة، وفق إحصائيات رسمية.

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وأوضحت المشرفة أن المركز يحتوي على مصنعين للأكسجين «لكنهما غير قادرين على توفير الأسطونات بالأعداد المطلوبة في ضوء ضعف قدرتهما الإنتاجية». وقالت المشرفة إن المركز به، اليوم، 20 أسطونة أكسجين فحسب «لا تكفي احتياجات الحالات المتواجدة به»، وأضافت: «كل مريض يستهلك كل 45 دقيقة أسطوانة أكسجين كاملة.

وأمس الثلاثاء، قالت الناطقت الإعلامية بمركز سبها الطبي حليمة الماهري، إن مرضى العزل والفلترة بالمركز «تُركوا للموت اختناقًا في أسرَّة بيضاء»، بسبب عدم وجود أكسجين في المركز، مؤكدة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة لا يملكون ما يقدمونه لهم.

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