صنع الله يتدارس مع الخفيفي سير العمل في مشاريع مؤسسة النفط ببنغازي

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي خالد الخفيفي.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على متابعة أعمال الجهات التابعة ومراقبة سير العمل للوقوف على المستجدات والتحديات وتذليل الصعاب التي تحد من إنجاز الأهداف، ولاستعراض نشاط فرع المؤسسة في بنغازي ومشاريعها خلال الفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء تقديم كافة الخرائط والمستندات الخاصة بالأعمال التي تم تنفيذها وتلك التي قيد الإنشاء.

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