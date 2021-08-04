صنع الله يتدارس مع الخفيفي سير العمل في مشاريع مؤسسة النفط ببنغازي

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي خالد الخفيفي.
بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على متابعة أعمال الجهات التابعة ومراقبة سير العمل للوقوف على المستجدات والتحديات وتذليل الصعاب التي تحد من إنجاز الأهداف، ولاستعراض نشاط فرع المؤسسة في بنغازي ومشاريعها خلال الفترة القادمة.
وتم خلال اللقاء تقديم كافة الخرائط والمستندات الخاصة بالأعمال التي تم تنفيذها وتلك التي قيد الإنشاء.
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