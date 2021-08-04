حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في بنغازي

ليبيا – شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في المدينة.

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مكتب الإعلام في الجهاز أفاد في بيان صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن هذه الحملة جاءت بعد أن تكررت الشكاوى من المواطنين بشأن استغلال الشاطئ العام من قبل أشخاص، ومنع رواد والكورنيش من التنزه فيه لغرض الاستفادة الشخصية، ما قاد لتوجيه إنذارات لهم لمدة 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أنه بعد انقضاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغلة في شاطئ البحر أو الكورنيش.

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