ليبيا الان

حملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في بنغازي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي بحملة إنذارات لمستغلي الشواطئ العامة والكورنيش في المدينة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

مكتب الإعلام في الجهاز أفاد في بيان صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن هذه الحملة جاءت بعد أن تكررت الشكاوى من المواطنين بشأن استغلال الشاطئ العام من قبل أشخاص، ومنع رواد والكورنيش من التنزه فيه لغرض الاستفادة الشخصية، ما قاد لتوجيه إنذارات لهم لمدة 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أنه بعد انقضاء المهلة سيتم ضبط ومصادرة الأدوات والمعدات البحرية والألعاب وكافة الخيم والتجهيزات المستغلة في شاطئ البحر أو الكورنيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ليش هذا التضييق عالمواطنين .؟!!.. سبحان الله أرص الله واسعة ـ خلوا الناس تشم هواء والعائلات ترتاح مع ابنائهم في شواطيء بلادهم ..!!
    مدايرين حظر تجول .. علاش ..!! خلوا الشباب يكون عندهم متنفس طبيعي .. المفروض تنظموا مسابقاات للسباحة للشباب ..ونشاطات عائلية ومتنفس للشياب والعجاءز والاطففال وكرة مضرب عالرملة .. عالاقل ببتعدوا هن التطرف والارهاب والزندقة والانحراف .. ويحسوا بالراحة داخل ببلاده ..
    نظموا مسابقات بحرية شبابية في شواطيء ليبيا بأشراف الامن والشئون الأجتماعية حتى كبار السن الليبيين . وانقلوها حتى عالأذاعة الليبية ..

    رد