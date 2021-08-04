«مركز التقنيات الحيوية»: استحدثنا آلية للاستعلام عن نتائج تحليل كورونا لمنع التزوير

قام مكتب تقنية المعلومات بمركز بحثو التقنيات الحيوية، باستحداث آلية للاستعلام عن نتائج التحاليل الصادرة عن المركز عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة «QR-Code».

يأتي ذلك تعزيزا لمجهودات مركز التقنيات الحيوية فى مكافحة جائحة كورونا، وقال المركز: “نعلم الجميع أن هذه العملية تعتبر خطوة حصرية يعمل بها فريق تقنية المعلومات بالمركز”.

وأضاف المركز “بهذه الخطوة أملنا أن نضع عائقاً أمام بعض عمليات التزوير التي كانت تحدث في السابق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة أوالحد منها، حرصا من المركز على سلامة المجتمع”.

وتابع “يؤكد المركز للسادة المواطنين والجهات الرسمية (كما أشرنا سابقا عند الاعلان عن هذه الخاصية)، أن جميع التحاليل تصدر من خلال الموقع الإلكتروني «btrc.org.ly» ورابط «http://btrc.org.ly/archeck.aspx?QR=N6xje0Rg»”.

واستطرد “أي إفادة بنتيجة التحاليل، لا تحمل عنوان الرابط أعلاه تعامل على أنها شهادة مزورة هدفها النصب والاحتيال والكسب غير المشروع”.