2485 إصابة جديدة و26 حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1422 حالة شفاء، و24 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «473»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 10 آلاف 143 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 7658 عينة، وإيجابية 2485 عينة بنسبة 24.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في البلاد إلى 260 ألفا و951 حالة، بينها 61 ألفا و677 نشطة، و195 ألفا و639 شفاء، و3635 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 712 ألفا و213 شخصا.

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