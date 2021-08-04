«العباني»: طالبت باتخاذ قرار يؤكد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أنه “دعا البرلمان في جلسة الثلاثاء، 3 أغسطس، لإتخاذ قرار يؤكد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، ولا سلطة تشريعية عداه”.

وقال «العباني»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “مجلس النواب الليبي وحده السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين، ومخرجات جنيف ليست تعديلا لإتفاق الصخيرات الصادر في 2015/12/17، والذي لم يتم إدخاله تعديلا دستوريا حتى تاريخه”.

وأردف أن “اتفاق الصخيرات انقضى أجله وتمديده يوم 2017/12/16، أمًا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ليسا امتدادا للرئاسي السابق فهما السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف وتوجيه ومراقبة البرلمان، فلا سلطة تشريعية غير البرلمان، ومن يدعي غير ذلك، فلا برهان له”.