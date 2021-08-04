المنقوش تبحث مع نظيرها الجزائري دعم التسوية السلمية للأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفيًا، بنظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، ناقشا خلاله سبل الوصول إلى تسوية للأزمة الليبية .

وقال وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، في تغريدة له عبر تويتر “إنه تلقى اتصالا هاتفيا للتهنئة من نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية “.

وتابع “عبرنا خلال الاتصال عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها “.