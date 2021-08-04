المركز الوطني: اتهامنا بتقديم نصائح مضللة للمنتخب عاري عن الصحة

نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار الاتهامات المتعلقة بتقديم المركز نصائح لإدارة المنتخب الوطني للكرة المصغّرة المتوجه لنيجيريا، بعدم الحاجة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض الملارياـ واصفًا هذه الاتهامات بـ”العارية عن الصحة”.

المركز؛ كشف عن اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الافريقية.

يُشار إلى أن لاعبي المنتخب الوطني للكرة المصغّرة المشاركين في البطولة الأفريقية المقامة بنيجيريا قد وصلوا يوم أمس لإيطاليا لتلقي العلاج بعد إصابتهم بمرض الملاريا حيث فقد الفريق اللاعب أيمن النقريش، الذي توفي في وقت سابق متأثرًا بالفيروس سريع الانتشار في نيجيريا، وسط تساؤلات عن الجهة المتسببة في إهمال أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة .

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