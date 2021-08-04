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المسماري: لجنة التوافقات لم تتمكن من دمج المقترحات الأربعة بشأن القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري إن اللجنة حاولت خلال الجلسة الأخيرة عبر تطبيق الزووم دمج المقترحات الأربعة المقدمة من لجنة الـ 75، بشأن القاعدة الدستورية.

وأضافت المسماري وفي تصريحات صحفية، أن اللجنة لم تتمكن من دمج المقترحات الأربعة  بسبب تمسك كل جهة بمقترحها، لذلك أحيلت المقترحات الأربعة إلى رئيس البعثة “يان كوبيتش” للفصل فيها”.

وتابعت “لا نعرف، هل ستتم إحالة هذه المقترحات الأربعة إلى الملتقى السياسي ويتم التصويت عليها؟ أو سيكون هناك جولة حاسمة بين المقترحين المتحصلين على أعلى نسبة من التصويت في الجولة الأولى؟”.

المسماري أشارت إلى أن هناك مقترحًا يتماشى مع خارطة الطريق، وهو أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة مع التاريخ المحدد وهو 24 ديسمبر.

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  • المتعوث الاممى بيهرج فلا يمكن ان يوجد واحد دبلوماسى بهذا الغباء فاى مقترحات مخالفة لمهرجان برلين وما اتفق عليه من قبل يجب استبعاده واستبعاد من قدموه ايضا .
    وماذا لو وافق مؤتمر الحمار على انتخاب الرئيس من مجلس النواب ورفض مجلس النواب الاقتراح بالاغلبية فماذا يفعل هل يتجاهل مجلس النواب وتصبح الانتخابات باطلة مقدما اما ماذا يريد كوبيتش المفروض طالما لم يتم الاتفاق على قاعدة دستورية ان يتم العمل بالقوانين السارية حاليا اما هذا العك فلن يؤدى الا الفشل كما يحدث للبعثة الاممية فى كل مكان فشل فى اليمن وفى سوريا وغيرها

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