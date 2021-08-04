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العباني: طالبت باتخاذ قرار يؤكد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد  عضو مجلس النواب محمد العباني، أنه “دعا البرلمان في جلسة الثلاثاء، 3 أغسطس، لإتخاذ قرار يؤكد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، ولا سلطة تشريعية عداه”.

وقال العباني، في منشور عبر فيسبوك، إن “مجلس النواب الليبي وحده السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين، ومخرجات جنيف ليست تعديلا لإتفاق الصخيرات الصادر في 2015/12/17، والذي لم يتم إدخاله تعديلا دستوريا حتى تاريخه”.

وأردف أن “اتفاق الصخيرات  انقضى أجله وتمديده يوم 2017/12/16، أمًا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ليسا امتدادا للرئاسي السابق فهما السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف وتوجيه ومراقبة البرلمان، فلا سلطة تشريعية غير البرلمان، ومن يدعي غير ذلك، فلا برهان له”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الامر لا يحتاج لقرار بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخية وتمثل الشعب اللييى فى كل مكان ولكن المطلوب من رئيس اليرلمان احالة المشرى ومجلسه للنائب العام بتهمة النصب والاحتيال واهدار المال العام حيث ان مدلسه سقط مع الصخيرات وتحول الى نادى للدعارة السيارة ومجلس اعمى لعرقلة بناء الدولة الليبية ولو كان الامر بهذه الفوضى فسنرى اللجان الشعبية فى العصر الجماهيرى تعود من جديد فاى مجلس ساقط عليه ان يرحل اما مايزعم الحشرى بانه اتفاق ابوزنيقة فطالما ان اى اتفاق لم يصدق عليه مجلس التواب بالاغلبية فلا قيمة له فعو يعبر عن راى فردى غير ملزم .
    وكفاية تهريج بمسمار جحا الاخوانى ومجلس المشرى الذى ليس له اى وجود اصلا وعبارة عن شوية خرفان غبية لا قيمة لها بينما البرلمان منتخب من كل انحاء ليبيا ويعبر عن اراء مختلفة بينما مجلس المشرى كلهم من الخرفان ولا يوجد بينهم طيف اخر !!!

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