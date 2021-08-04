عقيلة صالح لـ «الدبيبة»: حتى إقرار الميزانية يمكن الصرف (1 /12) من ميزانية العام السابق

وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على الصرف (1 /12) من ميزانية 2020 .

وجاء في نص رسالة رئيس النواب، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منها، أنه ” نظرًا لعدم إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 المعروضة على مجلس النواب للدراسة والمناقشة وإبداء الملاحظات بشأنها، عليه فإن الأمر يتطلب منكم الصرف (1 /12) من ميزانية العام السابق وإلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021″

. تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد صرح أمس الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، أول أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.