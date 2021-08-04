«التعليم» تعلق الدراسة أسبوعا آخر وتستثني عدة بلديات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة أسبوعًا آخر إلى 12 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى أمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

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