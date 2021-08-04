ليبيا الان

«التعليم» تعلق الدراسة أسبوعا آخر وتستثني عدة بلديات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة أسبوعًا آخر إلى 12 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى أمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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