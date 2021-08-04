التيجاني يتابع مع سعيد تنفيذ تعليمات توفير الأمن ومجابهة وباء كورونا

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني مع وكيل الوزارة للشؤون العامة محمود سعيد آخر مستجدات سير العمل وتنفيذ التعليمات كافة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التعليمات الواجبة التنفيذ من قبل كافة مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تتعلق بحفظ الأمن ومكافحة تفشي وباء كورونا، من خلال فرض حظر التجوال والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات وشروح وافية بشأن الأعمال المنجزة، والجهود التي تبذل من أجل حلحلة كافة الإشكاليات التي تعترض سير العمل الأمني، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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