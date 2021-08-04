العريبي: مجلس الدولة أصبح جسمًا معرقلاً ومنبوذًا.. ومجلس النواب أخذ قرارًا بعدم التعامل معه

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الدولة الاستشاري انتهى باجتماع والتئام مجلس النواب، بجميع نوابه من كل مناطق وقرى ليبيا ومن جميع التوجهات السياسية.

العريبي وفي تصريحات خاصة قناة “ليبيا الحدث” قال: “إن مجلس الدولة الاستشاري أصبح جسمًا معرقلًا، رفض تحويل أسماء شاغلي المناصب السيادية، والآن أخذ مجلس النواب قرارًا بعدم التعامل مع هذا الجسم؛ لأنه وُلد عندما كان هناك انقسام بين النواب، ولكن الآن مجلس النواب مجتمع، وهو السلطة التشريعية الوحيدة والمنوطة بوضع القوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف: “مجلس النواب لن يتعامل مع مجلس الدولة الاستشاري، وأصبح جسمًا منبوذًا ولن نتعامل معه في المستقبل، وسوف نقوم بواجبنا المنوط به كسلطة تشريعية في البلاد خلال المرحلة القادمة”.

وتابع: “لقد رأى الشعب الآن مجلس النواب بجميع تركيباته بجميع مدنه وبجميع القرى وجميع توجهاته ؛لذلك لا حاجة لوجود جسم معرقل مثل مجلس الدولة الاستشاري”.

وأشار إلى أن ما يتحجج به مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات قد انتهى باتفاق جنيف بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه.

واختتم العريبي قائلًا: “لا رجوع للخلف في مسألة الاتفاق السياسي الذي يتحجج به المشري وجماعة الإخوان المسيطرين على مجلس الدولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية