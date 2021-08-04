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المنقوش تتبادل مع لعمامرة وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تبادلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

لعمامرة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “تلقيت اتصالًا هاتفيًا للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الشقيقة، عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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