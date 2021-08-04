بوقعيقيص: مشروع قانون روما لانتخاب الرئيس يتيح للداعشي والإرهابي الترشح

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن قانون العقوبات الليبي حدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهي على سبيل المثال لا الحصر السرقة الرشوة وخيانة الأمانة والافتراء، وهذه فقط التي يراها مشروع روما لقانون انتخاب الرئيس مانعًا من قبول الترشح.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بمعنى آخر يحق لكل إرهابي وداعشي نحر الليبيين المسلمين كالشياه والتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية طالما لم يصدر ضده حكم نهائي”.

واعتبرت أن جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد القانون الدولي الإنساني لا تعتبر وفق مشروع روما مانعًا للترشح الذي يمنع هو فقط الجرائم المخلة بالشرف، وفقًا لقانون العقوبات الليبي.

وأشارت إلى أن هذ الإسهال في المقترحات والذي تشجعه البعثة الأممية المقصود منه خلط الأوراق واستحالة الذهاب للانتخابات هذا استخفاف بعقول الناس، بحسب تعبيرها.

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