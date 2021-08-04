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بوقعيقيص: مشروع قانون روما لانتخاب الرئيس يتيح للداعشي والإرهابي الترشح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن قانون العقوبات الليبي حدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهي على سبيل المثال لا الحصر السرقة الرشوة وخيانة الأمانة والافتراء، وهذه فقط التي يراها مشروع روما لقانون انتخاب الرئيس مانعًا من قبول الترشح.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بمعنى آخر يحق لكل إرهابي وداعشي نحر الليبيين المسلمين كالشياه والتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية طالما لم يصدر ضده حكم نهائي”.

واعتبرت أن جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد القانون الدولي الإنساني لا تعتبر وفق مشروع روما مانعًا للترشح الذي يمنع هو فقط الجرائم المخلة بالشرف، وفقًا لقانون العقوبات الليبي.

وأشارت إلى أن هذ الإسهال في المقترحات والذي تشجعه البعثة الأممية المقصود منه خلط الأوراق واستحالة الذهاب للانتخابات هذا استخفاف بعقول الناس، بحسب تعبيرها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الانتخابات لكل الليبيين بدون شروط
    ونقول تعيش القيادة العامة في المطالبة بطرد القوات الاجنبية وتفكيك الملشيات.
    القيادة العامة عاىق ضد احلام اردوغان والاخوان والدواعش.
    ليبيا هي المنطقة الشرقية والجنوب وبدونهما تكون ليبيا مثل المطلقة التي ليس لها نسب ولاحسب، الكلام شاهد عليه زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس فهل يستطيع ذلك الكلب زيارة بنغازي او سبها بدون اذن مسبق

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  • لا أعتقد كما يعتقد الجمع أن تفعيل القضاء الأسلامي في الشئون الرقابية سواء المدنية أو الحكومية أو الأمنية هو أرهاب ..!!
    التشريع الأسلامي في هذه الشئون يرسي العدالة والنظام وعدم انشار الفساد حيث بعتبر رادع ضد الجريمو الكبرى والاختلاس واتزوير والقبلية والوساطة .. هذا ما يحتاجه الليبيين أكثر من أي وقت مضىـ حيث تتم التنسيق الامني والثقافي والاجتماعي مع ااشئون الاسلامية الوسطية بما يسهل حياة المواطنين ويطرد عنه الوهم والخوف من انتشار المحرمات والحد من التسيب والانحلال أو التطرف والغلو ـ بحيث تكون هاك إدارات توجيهية وثقافية بما يماسب الاخلاق والعرف الليبي دون أي تجاوزات ـ أي شيء يزيد عن حده .. ينقلب ضده .والعبرة في الوسطية والعدالة الاجتماعية .

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