التكبالي: 1500 عنصر من تنظيم داعش دخلوا إلى دولة عربية مجاورة بعد انتهاء تدريباتهم في ليبيا

ليبيا – قال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي مكنت تنظيم داعش الإرهابي من الوجود في كل المدن الغربية الشمالية في ليبيا، لا سيما في مدينتي صبراتة والزاوية.

التكبالي أشار في تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية الى أن أعدادهم تتزايد، وأنهم على مقربة من إعلان “دولتهم الإسلامية” في البلاد.

وكشف عن انضمام نحو 75 فردًا للتنظيم في ليبيا، حيث يتلقون التدريبات على يد أنصار الشريعة وشورى بنغازي في صبراتة، موضحًا أنهم كانوا يتدربون في منطقة الخطاطبة وسط المدينة قبل افتضاح أمرهم وخروجهم من المدينة.

وأكد أن أهالي مدينة صبراتة جميعهم يعلمون بالأمر؛ حيث يعتمد عناصر التنظيم التجول كيفما شاؤوا ليلًا بسياراتهم التي ترفع عليها أعلامهم السوداء، فيما يعتمدون بالنهار استعمال سيارات وصفها بـ”المموهة”، المجهزة ببنادق الكلاشنكوف والمسدسات ورشاشات “أر بي جي” بعيدة المدى، بحسب قوله.

وعلى دور الإخوان، علق: “إن الجميع يعلم أن كل المتطرفين بما فيهم داعش خرجت من تحت عباءة تنظيم الإخوان”، مشددًا على أن الأخير ما زال يواصل تقديم الدعم اللوجيستي والمعنوي لعناصر داعش، بل حتى يحتفظ بعلاقات حميمة معهم، لاستخدامهم في الوقت المناسب لتنفيذ عمليات إرهابية، بهدف خلط الأوراق وإنهاء كل شيء بما فيه النظام.

كما أكد أن القيادات الإخوانية تتواصل بشكل وثيق مع المتطرف شعبان مسعود خليفة هدية المكنى بـ”أبو عبيدة الزاوي”، وأيضًا بـ محمد سالم بحرون المكنى بـ”الفار” وكلاهما ينتميان لداعش، لافتًا إلى أن الأمور تمضي فيما بينهم بشكل جيد ولا يقابلون أي صعوبة في التواصل أو في تنفيذ أعمالهم في كل المدن الغربية الساحلية، من خطف وسطو وتهريب.

وأشار إلى أن 1500 عنصر من تنظيم داعش دخلوا إلى دولة عربية مجاورة بعد انتهاء تدريباتهم في ليبيا، كاشفًا عن أنه حاليًا يتدرب 75 فردًا على يد تنظيمي أنصار الشريعة وشورى بنغازي في ليبيا، وأن “جبل الشعابي” الواقع بين الدولتين أصبح مقر داعش الدائم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية