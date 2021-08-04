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استقرار نسبي لعدد إصابات كورونا اليومي في ليبيا.. منذ أسبوعين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، 2,485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،بعد تحليل 10,143 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 473؛ فإن العاصمة طرابلس سجلت أعلى معدل إصابات حيث بلغت 800 حالة جديدة و179 حالة مخالطة، تلتها مدينة مصراتة بـ 232 حالة جديدة.

وسجّل المركز شفاء 1,422 حالة، كان أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 350 حالة شفاء.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 20 حالة وفاة بالمنطقة الغربية وخمس حالات بالمنطقة الشرقية وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية، لتكون النسبة المئوية للحالات المصابة 24,5% فيما بلغ عدد من تلقّوا اللقاح ضد فيروس كورونا 712,213.

وكانت نسبة الإصابة بالفيروس قد سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية لتسجّل أكثر من 40%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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