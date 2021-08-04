الداخلية تجري جولة أمنية موسعة لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي

ليبيا – قامت السرية الثالثة التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي أمس الثلاثاء بجولة أمنية موسعة داخل منطقة الهيرة، وصولًا لمدينة ترهونة لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية تنفيذًا لتعليمات النائب العام لضبط الاعتداءات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

ومن خلال هذه الجولة، تم ضبط عدد من المخالفات والمتمثلة في 43 مجمعًا للمياه التي يتم إيصال المياه لها بطريقة غير شرعية عبر توصيلات غير قانونية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

جدير بالذكر أن هذه الحملة مستمرة لضبط ومنع المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة الهيرة الى مدينة بني وليد.

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