مصدر يكشف لـ”218″ رؤية لندن للحل في ليبيا.. واحتمالات المواجهة العسكرية

كشف مصدر لـ”218″ عن موقف بريطانيا مما يجري في منطقة الشرق الأوسط، ورؤية لندن لآلية الحل المحتمل للنزاع في ليبيا.

أشار المصدر إلى الصداقة التي تربط بريطانيا مع كافة الأطراف اليونان وقبرص ومصر وليبيا وتركيا، و رؤية الحكومة البريطانية للحل بخصوص نزاع شرق المتوسط تقوم على ضرورة تبني الحوار وعدم التعنت.

وحول رؤية لندن إلى مستقبل الملف الليبي، فقد كشف المصدر أن لندن ترى أن احتمالات لإمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر؛ ضعيفة أو شبه معدومة، وذلك رغم التصريحات الرسمية والتمسك بهذا الاستحقاق.

وتابع: مما سيقود إلى قرار تأجيل الانتخابات؛ فقدان التوافق الليبي حول موضوع الرئيس ومماطلة البرلمان والحكومة على صعيد التوصل للتفاهم حول الميزانية؛ فضلاً عن غياب الضغط الأمريكي الحقيقي القادر على إجبار الجميع على تحمّل مسؤولياتهم.

وتتمسك بريطانيا بضرورة أن تُسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، لاسيما مع وجود قوى عديدة تسعى لعرقلة المسار السياسي، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن لندن تنظر إلى وجود أطراف عسكرية تحاول كسب الوقت كونها ترى أن الزمن يمضي لصالحها، مما يعني ضرورة الاستعداد لمواجهة عسكرية تبقى محتملة في كل الأحوال.

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