النجار: ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديمنا نصيحة مضللة لإدارة المنتخب عارية عن الصحة

ليبيا – عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اليوم الأربعاء اجتماعًا مع جمال أبو نوارة وكيل وزارة الرياضة بحكومة الوحدة من أجل الاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية.

النجار تقدم بالشكر لمركز مكافحة الأمراض على سرعة استجابته في توفير كل أدوية الملاريا، والتي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالة شباب منتخب كرة القدم المصغرة وإنقاذ حياتهم .

واتفق مركز مكافحة الأمراض مع وزارة الرياضة على ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه، والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الافريقية.

كما تقدم النجار بخالص العزاء للأسرة الرياضية لفقيد الوطن الاعب أيمن النقريش، متمنيًا الشفاء العاجل لباقي أفراد البعثة الرياضية.

النجار أكد أن ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديم نصيحة مضللة من المركز لإدارة المنتخب بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر هي عاريه عن الصحة، لا سيما أن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية، وفقًا لبرتوكول منظمة الصحة العالمية وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية