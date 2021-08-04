«المنقوش»: إحالة وفاء أبو قعيقيص للاستقالة الاعتبارية لرفضها تسليم مهام سفارتنا بواشنطن

طالبت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد الصادق الضعيف، الموظف بالسفارة الليبية واشنطن، بتسلم مهام عمل وفاء أبو قعيقيص.

وقال خطاب صادر عن المنقوش، موجه لخالد الصادق الضعيف، الموظف بالسفارة الليبية واشنطن، والمراقب المالي بالسفارة الليبية واشنطن: “استنادا على انتهاء مدة عمل وفاء طاهر أبو قعيقيص بالخارج قانونا من تاريخ 30 مايو 2021، وبناء على مراسلتنا السابقة التي يطلب فيها تسليم مهام السفارة، وبعدم امتثال المعنية لتعليماتنا وعدم التحاقها بمهام أعمالها بالداخل رغم اخطارها قانونا بذلك”.

وأضافت “استناد على ما ذكر أصدرنا القرار رقم ( 211 ) لسنة 2021 م بشان إحالة المعنية للاستقالة الاعتبارية، وباعتبار أن المعنية لا تعتبر قانونا أحد موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد صدور قرارنا المشار إليه أعلاه، وكذلك عدم قانونية وضعية بقائها بالسفارة حسب القانون الليبي والأمريكي”.

وتابعت “لذلك يطلب منكم الاستلام الفوري من المعنية لمهام السفارة وعلى خالد الصادق الضعيف تسيير مهامها وموافاتنا”.