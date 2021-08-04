برعاية حكومية.. بعثة منتخب كرة القدم المصغرة تصل إيطاليا لتلقي العلاج

وصلت بعثة فريق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة إلي العاصمة الإيطالية روما وذلك عبر طائرة خاصة من أجل تلقى العلاج هناك.

تأتي رحلة المنتخب الوطني لتلقي العلاج؛ بدعم كامل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، وبإشراف ومتابعة حثيثة من وزير الرياضة بالحكومة عبد الشفيع الجويفي.

ومن حانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ربيع خليفة، إن “الطائرة كان على متنها بعثة فريق منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة بعد إصابة جزء منهم بمرض الملاريا أثناء مشاركتهم بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في نيجيريا”.

وأضاف «خليفة»، أن “رئيس الحكومة بذل جهود كبيرة من أجل الإسراع في إرسالهم إلى إيطاليا للعلاج، من حيث إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بين الدولتين”، مضيفًا أن “وكيل وزارة الرياضة جمال بو نوارة؛ أشرف شخصياً علي عملية نقل الرياضيين عبر الطائرة والتأكيد على سلامة كافة الإجراءات الخاصة بهم”.

وأردف أن ” وزير الرياضة قدم الشكر والثناء لسفير ليبيا لدى إيطاليا الذي ساهم وبشكل كبير في إنهاء الإجراءات المتعلقة ببعثة المنتخب من أجل الإسراع في نقلهم إلى العاصمة الإيطالية روما وذلك من أجل تلقي العلاج”.

وأوضح «خليفة»، أن “التأخير في السفر هو خارج عن إرادة وزارة الرياضة بالحكومة”،مؤكدا أنه “ستقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة إلى حين تماثلهم جميعا للشفاء من هذا المرض، وهذا أقل ما يمكننا أن نقدمه لهؤلاء الأبطال الذين شرفوا ليبيا في البطولة الأفريقية لكرة القدم المصغرة وحصولهم على فضية البطولة”.