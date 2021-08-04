المستشار صالح: “الحاسي” رئيس “الرقابة الإدارية” لحين البت في ملف المناصب السيادية

أكد عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، أن عبد السلام الحاسي هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية.

وخاطب صالح، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية.

وقال الخطاب: “بالإشارة لأحكام الثانون رقم (20) الصادر لسنة عن 2013، الصادر بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أرقام: (78) لسنة 2013 م ، ( 8 ) سنة 2017 م ، و( 10 ) لسنة 2019 م، فإن السيد عبدالسلام محمد سعد الحاسي، هو الممثل القانوني بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، حتى يتم البت في ملف المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي”.

وأضاف “عليه، يطلب منكم وضع ما سلف ذكره موضع التنفيذ، كلا وفقا لاختصاصه”.

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