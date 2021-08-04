إدارة التطعيمات: عدد المطعَّمين ضدّ فيروس كورونا تجاوز 713 ألف شخص

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن عدد المطعَّمين ضدّ فيروس كورونا تجاوز 713 ألف شخص، ومراكز التطعيم مفتوحة أمام الليبيين حتى لغير المسجّلين في المنظومة.

وتابع سميو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء قائلًا: “وصلت أمس الثلاثاء الشحنة الثانية للقاح الصيني سينوفاك بكمية 800 ألف جرعة، وبهذا تقرب الكميات الواصلة من اللقاحات بمختلف أنواعها من 4 ملايين جرعة”.

وتابع قائلًا: “السلسلة الباردة لنقل اللقاحات متوفرة، ومراكز التطعيمات تعمل بكامل أطقمها، وقد نُفعّل مراكز التطعيمات الجاهزة قبل أن تجهز جميعها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

