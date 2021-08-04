نفاد الأكسجين ينذر بكارثة بمركز عزل تيجي

أفاد مراسل “218” في تيجي بنفاد مخزون الأكسجين بمركز العزل بالمدينة، مشيرًا إلى اعتماد المركز على إمدادات الأكسجين القادمة من غريان، والتي تصل بعد 24 ساعة، بعد توقف المصنع الموجود بمدينة نالوت المجاورة.

كما نقل المراسل، عن مصدر عامل بالمركز، نفاد المواد التشغيلية والتحاليل المتعلقة بـ”كورونا”، محذرًا من وقوع كارثة وشيكة.

وتعاني العديد من مراكز العزل في المنطقة الغربية من نقصٍ حادٍ في مادة الأكسجين؛ بسبب تضاعف موجة الإصابة بفيروس “كورونا”، وقلة التجهيزات المتعلقة بمراكز العزل؛ الأمر الذي دفع بعض هذه المراكز إلى توجيه نداء استغاثة للحيلولة دون انهيارها، وسط تصريحات حكومية تقلّل من خطورة الوضع.

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