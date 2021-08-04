أبو جناح لـ”العباني”: نحتاج دعم الأوقاف لملف المصالحة الوطنية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان ابوجناح اليوم 4-8-2021 رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، ومدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية مسعود لطفي السعيد .

ناقش اللقاء ضرورة استكمال توحيد مكاتب الهيئة العامة للأوقاف وحل كل الاشكاليات الادارية التي تواجه عمل الهيئة.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح على أهمية دعم الهيئة العامة للاوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا عامة و بالمنطقة الجنوبية خاصة وأن تضطلع بدورها المحوري في إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

يذكر أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح أشرف خلال الأشهر الماضية على جهود استكمال توحيد الهيئة العامة للأوقاف.