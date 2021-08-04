وفد تركي رفيع المستوى يزور مركز مصراتة الطبي

أجرى وفد رفيع المستوى ممثلا عن وزارة الصحة التركية، زيارة رسمية، الثلاثاء، إلى مركز مصراتة الطبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية الليبية ونظيرتها التركية.

وضم الوفد القنصل العام لتركيا بمصراتة، والمسؤول عن مجال التعاون الدولي، ورئيس لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة التركية، ومدير قسم مكافحة جائحة «كورونا» بمستشفى أنقرة، يرافقه طاقم طبي متخصص في مكافحة الجائحة، وفق بيان صادر عن مركز مصراتة الطبي.

– السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن

وتفقد الوفد التركي قسم العزل وبعض الأقسام الأخرى، كما أطلع على أعمال التطوير والصيانة التي صاحبت مشروع التطوير بالمبنى الرئيسي للمركز.

وشدد الوفد خلال اجتماعه مع مدير عام مركز مصراتة والمدير المساعد، وبعض رؤساء الأقسام، على ضرورة التعاون وإيجاد آليات لمجابهة التحديات التي تواجه إدارة المركز في مكافحة الجائحة كورونا، وإيجاد طرق لتطوير العمل بالنظام الصحي ككل داخل كل المؤسسات الصحية العمومية في ليبيا.

والثلاثاء أيضا، زار السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، قسم عزل الغويلات ببلدية زليتن، واطَّلع السفير على تجهيزات القسم واحتياجاته من عناصر طبية وطبية مساعدة.

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