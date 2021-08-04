ليبيا الان

تمديد تعليق الدراسة غرب وجنوب غرب ليبيا إلى 12 أغسطس

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علقت وزارة التربية والتعليم الدراسة في بلديات المنطقة الغربية وبلديات الجنوب الغربي أسبوعا آخر حتى 12 من شهر أغسطس الجاري بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

واستثنت الوزارة من قرار التعليق هذا البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد شرقًا إضافة للبلديات الجنوب الشرقي.

الوزارة شدّدت كذلك على ضرورة رفع حالة الجاهزية والتدريب في المراقبات التعليمية المستثناة من قرار التعليق إضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية لها.

قرار التعليق هذا جاء بعد الاجتماع الذي ضمّ وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالوزارة ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة علقت الدراسة أكثر من مرة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك