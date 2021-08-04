تمديد تعليق الدراسة غرب وجنوب غرب ليبيا إلى 12 أغسطس

علقت وزارة التربية والتعليم الدراسة في بلديات المنطقة الغربية وبلديات الجنوب الغربي أسبوعا آخر حتى 12 من شهر أغسطس الجاري بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

واستثنت الوزارة من قرار التعليق هذا البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد شرقًا إضافة للبلديات الجنوب الشرقي.

الوزارة شدّدت كذلك على ضرورة رفع حالة الجاهزية والتدريب في المراقبات التعليمية المستثناة من قرار التعليق إضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية لها.

قرار التعليق هذا جاء بعد الاجتماع الذي ضمّ وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالوزارة ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة علقت الدراسة أكثر من مرة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

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