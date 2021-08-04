بحضور سفير أنقرة.. المنقوش تستقبل وفداً طبياً تركياً

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الأربعاء ، وفدا من المسؤولين والأطباء والاخصائيين بقطاع الصحة التركي ، الذي يزور ليبيا هذه الأيام بدعوة من وزارة الخارجية الليبية .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أعربت نجلاء المنقوش في مستهل اللقاء الذي حضره سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز ، عن شكرها وتقديرها للحكومة التركية ، لسرعة استجابتها للدعوة الموجهة إليها للوقوف على احتياجات القطاع الصحي في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا والاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من انتشاره .

وعبرت وزيرة الخارجية خلال هذا اللقاء عن تعازيها للرئاسة والحكومة والشعب التركي ، في ضحايا الحرائق التى نشبت في جنوب تركيا ، وأسفها للخسائر التى خلفتها في الأرواح والممتلكات .

ومن جهته أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز ، استعداد بلاده لتلبية كافة المتطلبات التى تحتاجها المستشفيات ، والمراكز الصحية ، ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، مشيرا بأن الوفد التركي سيقدم تقريرا كاملا لوزارة الخارجية الليبية ، الاحتياجات المطلوبة لهذه المرافق الصحية ، عقب الانتهاء من زيارتها ، والاجتماع كذلك بالمسؤولين في وزارة الصحة بليبيا .

وحضر اللقاء عن الجانب التركي إضافة إلى السفير ، مدراء إدارات العلاقات الخارجية والتعاون والمستشفيات والخدمات الصحية بوزارة الصحة التركية ، بالإضافة إلى عدد من الاخصائيين في مجالات الأمراض الصدرية ، والعناية ، والمختصين في البحث والتدريب .

وعن الجانب الليبي مديرا إدارتى التعاون الدولي ، وآسيا وأستراليا ، بوزارة الخارجية ، إضافة الى مدير مركز مصراته الطبي .