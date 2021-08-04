قويرب: هناك خطة بديلة في حال فشل ملتقى الحوار في إيجاد قاعدة دستورية

توقع قويرب فشل لجنة ملتقى الحوار السياسي في إيجاد قاعدة دستورية لتسيير العملية الانتخابية، موضحا أن مجلس النواب جهز خطة بديلة في حال عجز ملتقى الحوار في إيجاد الصيغة القانونية.

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