تعليق الدراسة أسبوعا باستثناء البلديات الواقعة من سرت إلى امساعد والجنوب الشرقي

توصل اجتماع لوزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجّار” إلى تعليق الدراسة إلى الثاني عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي

و ناقش الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة بالهاني، وشهد حضور، وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة “مسعودة الأسود” ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات المهندس “علي التبروري”، ومدير ادراة التعليم الأساسي “سالم مفتاح محمد”، ومدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور “عبدالرحمن عريبي”، ومدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم الدكتور “سعد التائب”، والمستشار بوزارة التعليم الفني والتقني “مراد الكرداسي” الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الاستمرار في تعليق الدراسة أسبوعاً آخر باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية بالمنطقة الشرقية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية، كما اتفقوا على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق