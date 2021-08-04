تعددت الأسباب والفشل واحد

فشلت الخطوات التي تسيرها البعثة الأممية بتنظيم لقاءات الجنة التوافقية المنبثقة عن الحوار السياسي، فشلت في الضغط نحو إيجاد قاعدة دستورية حتى الآن ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الفشل.

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