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تعددت الأسباب والفشل واحد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

فشلت الخطوات التي تسيرها البعثة الأممية بتنظيم لقاءات الجنة التوافقية المنبثقة عن الحوار السياسي، فشلت في الضغط نحو إيجاد قاعدة دستورية حتى الآن ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الفشل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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