تعددت الأسباب والفشل واحد

فشلت الخطوات التي تسيرها البعثة الأممية بتنظيم لقاءات الجنة التوافقية المنبثقة عن الحوار السياسي، فشلت في الضغط نحو إيجاد قاعدة دستورية حتى الآن ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الفشل.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنقوش تشيد باستجابة تركيا لدعوة ليبيا للوقوف على احتياجات قطاع الصحة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تعليق الدراسة أسبوعا باستثناء البلديات الواقعة من سرت إلى امساعد والجنوب الشرقي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
قويرب: هناك خطة بديلة في حال فشل ملتقى الحوار في إيجاد قاعدة دستورية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الدبيبة: لن نكون دولة تظلم أبنائها
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك