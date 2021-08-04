منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع عدد الوفيات في ليبيا

أفادت منظمة الصحة العالمية بتزايد أعداد الوفيات في ليبيا إثر الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا مع انتشار المتحور دلتا في الشرق المتوسط، إذ إن 15 بلدا من أصل 22 أبلغوا عن تسجيل إصابات بدلتا، خصوصا في صفوف غير الحاصلين على اللقاحات المضادة.
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قناة ليبيا
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