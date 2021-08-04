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مؤسسة النفط تُراقب صيانة البنى التحتية بحقل الشرارة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أعمال الصيانة الدورية بحقل الشرارة النفطي.

جاء ذلك في اجتماعه مع مدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا سيموني سيمنا، وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ونائب مدير عام شركة ريبسول السيد المهدي صمامة.

صنع الله؛ أكد على دعم استمرار العمليات التشغيلية الآمنة للحقل لزيادة معدلات الإنتاج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

وأبدى مدير عام شركة رييبسول رغبة الشركة في استئناف نشاطاتها في مجال الاستكشاف بعد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، مرحبًا بفكرة التحول في عملياتها بحقل الشرارة لتشمل توليد الطاقة الشمسية مستقبلاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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