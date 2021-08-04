هيئة الرقابة الإدارية تقترح تشكيل إدارة مركزية لذوي الإعاقة

تقدمت هيئة الرقابة الإدارية بمقترح لتطوير البنية التنظيمية لتمكين ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة، يتضمن إنشاء مكتب أو إدارة مركزية بديوان رئاسة الوزراء، ترتبط بالمجلس الوطني لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ يكون من مهامها وضع الرؤية الوطنية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.

وانتقدت الهيئة، في مراسلة موجهة، إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية آلية عمل المجلس الوطني لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومستوى التنسيق مع الوزارات المختصة، وتأخر تقديم التقارير الدولية المتعلقة بالوفاء باستحقاقات الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقترحة تشكيل لجنة بهذا الخصوص.

يُذكر أن القانون المنظم لهيئة الرقابة الإدارية يمنحها اختصاصات مراقبة الجهات الادارية الممولة من الخزينة العامة، واقتراح آليات تطوير أدائها.

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